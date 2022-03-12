Над Скадовском сбили два вертолета оккупантов: один пилот выжил и попал в плен

Оккупанты потеряли еще два вертолета в войне против Украины. Они были сбиты в небе над Скадовском.

О сбитых вертолетах сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Он опубликовал видео с места происшествия. На видео видны обломки одного вертолета, который догорает. Его номер – RF-13409. Это вертолет Ка-52. Пилот сгорел заживо.

По данным Сергея Братчука, один из пилотов сбитого вертолета выжил. Его доставили в больницу.

Видео сбитого российского вертолета