Над Скадовском сбили два вертолета оккупантов: один пилот выжил и попал в плен
12 марта 2022 , 18:35Читати новину українською
Источник:Сергей Братчук
Оккупанты потеряли еще два вертолета в войне против Украины. Они были сбиты в небе над Скадовском.
О сбитых вертолетах сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
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Он опубликовал видео с места происшествия. На видео видны обломки одного вертолета, который догорает. Его номер – RF-13409. Это вертолет Ка-52. Пилот сгорел заживо.
По данным Сергея Братчука, один из пилотов сбитого вертолета выжил. Его доставили в больницу.
Видео сбитого российского вертолета