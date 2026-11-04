С боезарядом и фишингом: над Украиной сбили "Шахед-агитатор", летевший на Киев

Об этом сообщил Мадьяр на своем официальном телеграм-канале.

Adv

популярные видео

Какие подробности?

Беспилотник приземлили возле боевых позиций подразделения "Птицы" 427-го обр СБС "Рарог".

Вражеский аппарат, помимо боевой части, содержал спрессованный брикет пропагандистских материалов, рассчитанных на жителей столицы.

Агитационные материалы, которые "принес" вражеский "Шахед": смотрите фото со страницы "Мадяра"

1 2 3 1 / 3

Опасность перехода по QR-коду

Найденные листовки содержали дезинформацию о создании подразделений в составе российских сил и предложения принять участие в выборе названия для них.

Главная опасность напечатанных листовок заключается в размещенной на них цифровой ссылке.

На фотографиях QR-код намеренно размыт из соображений безопасности. Если найдете такую листовку, не сканируйте. С высокой вероятностью это вражеская ловушка для кражи ваших данных или заражения смартфона вирусом– предупредил военный.

По его словам, враг пытается расшатать украинское общество психологическими операциями одновременно с воздушными ударами.

Реклама

Параллельно Силы беспилотных систем ведут постоянное уничтожение наступательного потенциала армии России.

По данным онлайн-табло СБС "Подсчетка", только в период с 1 по 4 ноября подразделения беспилотных систем ликвидировали 2630 человек живой силы противника.

Российские эксперименты с дронами

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты активно используют модифицируют свои беспилотникидля различных задач во время атак на города Украины.

В частности, враг изменяет вес боевой части и добавляет специальное оборудование для разведки или дополнительный запас топлива.