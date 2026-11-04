З боєзарядом та фішингом: над Україною збили "Шахед-агітатор", що летів на Київ

Про це повідомив Мадяр у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Які подробиці?

Безпілотник приземлили біля бойових позицій підрозділу "Птахи" 427 ОБр СБС "Рарог".

Ворожий апарат, окрім бойової частини, містив спресований брикет пропагандистських матеріалів, розрахованих на мешканців столиці.

Агітаційні матеріали, які "приніс" ворожий "Шахед": дивіться фото зі сторінки "Мадяра"

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Небезпека переходу за QR-кодом

Знайдені листівки містили дезінформацію про створення підрозділів у складі російських сил та пропозиції долучитися до вибору назви для них.

Головна небезпека надрукованих листівок полягає у розміщеному на них цифровому посиланні.

На фотографіях QR-код навмисно розмито з міркувань безпеки. Якщо знайдете таку листівку, не скануйте. Високо ймовірно, це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом– попередив військовий.

За його словами, ворог намагається розхитувати українське суспільство психологічними операціями одночасно з повітряними ударами.

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Паралельно Сили безпілотних систем ведуть постійне знищення наступального потенціалу армії Росії.

За даними онлайн-табло СБС "Підрахуйка", лише в період з 1 по 4 листопада підрозділи безпілотних систем ліквідували 2630 осіб живої сили противника.

Російські експерименти з дронами

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти активно модифікують свої безпілотники для різних завдань під час атак на міста України.

Зокрема, ворог змінює вагу бойової частини та додає спеціальне обладнання для розвідки або додаткового запасу пального.