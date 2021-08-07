Над Украиной зафиксировали неизвестный самолет: ВСУ подняли в небо истребитель

В воздушном пространстве Черновицкой области Вооруженные силы Украины утром 7 августа зафиксировали неизвестный самолет. Чтобы перехватить его, в небо подняли истребитель МиГ-29.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил фиксацию неизвестного самолета в небе над Буковиной. Случилось это 7 августа, в 7:30.

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В небе над Украиной зафиксировали неизвестный самолет

Радиолокационные средства Воздушных сил обнаружили летательный аппарат, который двигался со стороны румынской границы,

– отметил Игнат.

По его словам, из-за этого в небо подняли дежурные силы – истребитель МиГ-29 204-й бригады тактической авиации. Он успешно перехватил самолет Ан-2 (в народе – "кукурузник"). Пилот истребителя заставил его сесть на ближайшем аэродроме – в Коломые.

В самолете находились 3 человека. Предварительно, это граждане Украины. Сейчас правоохранители устанавливают их личности и цель пересечения ими границы.

Вероятно, в этом самолете контрабандисты перевозили сигареты.

Фигуранта дела об убийстве пограничника поймали на контрабанде

На Закарпатье пограничники задержали фигуранта правонарушения, во время которого погиб их коллега Вадим Березенский. На этот раз подозреваемый пытался незаконно переместить сигареты в Румынию.

Злоумышленника задержали. У него нашли тепловизор и радиостанцию, что свидетельствует о том, что ночью он мог отслеживать пограничников и поддерживать связь с сообщниками.