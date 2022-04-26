Военные страны-агрессора не оставляют попыток штурмовать "Азовсталь". Для этого они продолжают скидывать на территорию комбината бомбы и обстреливать его.

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На территории "Азовстали" прячутся мирные жители

Российские захватчики прекрасно знают, что комбинат "Азовсталь" стал укрытием для тысяч мирных жителей Мариуполя. Но это не мешает им обстреливать его и буквально равнять с землей.

Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко уже прокомментировал появление черного дыма над "Азовсталью". Он отметил, что это следствие очередного бомбового удара по комбинату.

Учитывая, что завод законсервирован в соответствии с технологическими нормами, это может быть следствием применения сверхмощных антибункерных бомб,

– подчеркнул он.

Андрющенко добавил, что металлургическое производство, каким бы оно ни было, – объект повышенной опасности. Поэтому даже в состоянии полной консервации может угрожать находящимся внутри.



Черный дым поднялся над комбинатом "Азовсталь" / Фото Sky News

Кратко о том, что происходит в Мариуполе

В течение двух месяцев город находится в блокаде российских захватчиков. За это время оккупанты обстреливали Мариуполь и разрушали его, унеся не менее 22 тысяч жизней.

"Азовсталь" за это время стал убежищем для военных и мирного населения. Оккупанты же притворяются, что гражданских там нет, потому обстреливают его и днем, и ночью.

Владимир Путин ранее отдал приказ прекратить штурм "Азовстали". Но у оккупантов на это свое мнение, так как они продолжают бомбить комбинат.

Украинская сторона ежедневно требует открытия гуманитарных коридоров. В то же время российская сторона срывает эвакуацию из Мариуполя, а также принудительно вывозит людей в страну-агрессора.

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