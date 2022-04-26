Військові країни-агресорки не полишають спроб штурмувати "Азовсталь". Для цього вони продовжують скидати на територію комбінату бомби й обстрілювати його.

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На території "Азовсталі" ховаються мирні мешканці

Російські загарбники прекрасно знають, що комбінат "Азовсталь" став укриттям для тисячі мирних мешканців Маріуполя. Але це не заважає їм обстрілювати його та буквально зрівнювати із землею.

Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко вже прокоментував появу чорного диму над "Азовсталлю". Він зазначив, що це – наслідок чергового бомбового удару по комбінату.

Враховуючи, що завод законсервували відповідно до технологічних норм, це може бути наслідком застосування надпотужних антибункерних бомб,

– підкреслив він.

Андрющенко наголосив, що металургійне виробництво, яким би воно не було, – об'єкт підвищеної небезпеки. Тож навіть у стані повної консервації може загрожувати тим, хто перебуває всередині.



Чорний дим піднявся над комбінатом "Азовсталь" / Фото Sky News

Коротко про те, що відбувається у Маріуполі

Протягом двох місяців місто перебуває у блокаді російських загарбників. Упродовж цього часу окупанти обстрілювали Маріуполь та руйнували його, забравши щонайменше 22 тисячі життів.

"Азовсталь" за цей час стала прихистком для військових і мирного населення. Окупанти ж вдають, що цивільних там немає, обстрілюючи завод і вдень, і вночі.

Володимир Путін раніше віддав наказ нібито припинити штурм "Азовсталі. Але росіяни продовжують бомбардувати комбінат.

Українська сторона щоденно вимагає відкрити гуманітарні коридори. Натомість російська сторона – зриває евакуацію з Маріуполя, а також примусово вивозить людей до країни-агресорки.

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