Саме цю дату називають сакральною для Путіна. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону назвав напрямки, де через це можуть бути найбільш запеклі бої, повідомляє 24 канал.

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Зрозуміло, що ключова загроза є для Донеччини та Луганщини. Росіяни до цієї дати можуть пробувати оточити українські війська. Зараз можемо говорити, що ніякого бліцкригу не вдалося, – каже він.

Також Денисенко висловив припущення про те, на що російські окупанти підуть у разі свого провалу.

"Якщо росіяни не матимуть успіхів, то вони будуть робити ставку на "парад" у Маріуполі до 9 травня. Так спробують виправдатись перед населенням, бо нема перемог. Це поки що їхній план А, В і С. Адже плани про так званий "референдум" на Херсонщині в них провалюються через позицію українців", – розповів радник глави МВС.

Коротко про ситуацію в Маріуполі

Російські військові оточили місто й заблокували його. Путіну доповіли, що взяли Маріуполь, але Україна це спростувала.

За місто ведуть боротьбу наші військові з "Азову", морська піхота та інші. Вони тримають завод "Азовсталь", де також від російських бомб ховаються цивільні.

Росія перешкоджає їхній евакуації. Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає гарантій гумкоридору від генсека ООН для вивезення людей з Маріуполя.

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