Именно эту дату называют сакральной для Путина. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона назвал направления, где могут быть наиболее ожесточенные бои, сообщает 24 канал.

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Понятно, что ключевая угроза для Донбасса и Луганщины. Россияне до этой даты могут пробовать оцепить украинские войска. Сейчас можем говорить, что никакого блицкрига не удалось, говорит он.

Также Денисенко высказал предположение о том, на что российские оккупанты пойдут в случае своего провала.

"Если россияне не будут иметь успехов, то они будут делать ставку на "парад" в Мариуполе до 9 мая. Так попытаются оправдаться перед населением, потому что нет побед. Это пока их план А, В и С. Ведь планы о так называемом "референдуме" на Херсонщине у них проваливаются из-за позиции украинцев", – рассказал советник главы МВД.

Кратко о ситуации в Мариуполе

Российские военные оцепили город и заблокировали его. Путину доложили, что взяли Мариуполь, но Украина это опровергла.

За город ведут борьбу наши военные из "Азова", морская пехота и другие. Они держат завод "Азовсталь", где от российских бомб также прячутся гражданские.

Россия препятствует их эвакуации. Ирина Верещук заявила, что Украина требует гарантий гумкоридора от генсека ООН для вывоза людей из Мариуполя.

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