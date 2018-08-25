Над Кремлем появились цвета украинского флага: фотодоказательство
В пятницу, 24 августа, в День Независимости Украины, в Москве над Кремлем заметили желто-голубые воздушные шарики.
Соответствующее фото в Facebook опубликовал российский правозащитник Илья Новиков.
"Украина превыше всего", – коротко подписал снимок Новиков.
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На публикуемом фот изображен Кремль, над которыми пролетают воздушные шарики в цветах украинского флага. Этот фотофакт вызвал оживленное обсуждение в социальной сети.
Источник: 24 канал
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