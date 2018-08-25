Над Кремлем замайоріли кольори українського прапора: фотодоказ
У п'ятницю, 24 серпня, у День Незалежності України, у Москві над Кремлем помітили жовто-блакитні повітряні кульки.
Відповідне фото у Facebook опублікував російський правозахисник Ілля Новіков.
"Україна понад усе", – коротко підписав знімок Новіков.
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На публікованому фот зображений Кремль, над якими пролітають повітряні кульки у кольорах українського прапора. Цей фотофакт викликав жваве обговорення в соціальній мережі.
Джерело: 24 канал
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