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Над Лондоном сегодня запустят "надувного мэра" в бикини

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Надувная фигура Садика Хана
Надувная фигура Садика Хана / Bbc.com

В субботу, 1 сентября, в небо над Лондоном запустят надувную фигуру мэра города Садика Хана. Воздушный шарик изобрит его в пикантном желтом бикини.

Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, надувная фигура в виде Хана – это "кивок" в сторону рекламы, которую мэр Лондона запретил в 2016 году. На ней была изображена женщина в желтом купальнике.

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Реклама в Лондоні, яку заборонив мер Садік Хан
Реклама в Лондоне, которую запретил мэр Садик Хан

Деньги на запуск надувной фигуры собирали на краудфандинговой платформе. Чтобы запустить шар в небо, организаторам нужно было получить разрешение полиции и мэрии.

Если люди хотят провести субботу, глядя на меня в бикини, они могут это сделать. Но я на самом деле не думаю, что желтый мне подходит,
– прокомментировал ситуацию сам Хан

Организаторы запуска шара вспомнили о разрешении на запуск фигуры в виде "бейби-Трампа".

"Учитывая, что над Лондоном позволили поднять воздушный шарик "бейби-Трампа" во время его визита в Великобританию, сделаем "бейби-Хана" и посмотрим, распространяется ли право на свободу слова для всех", – отметили организаторы.

Надувна фігура мера Лондона Садіка Хана
Надувная фигура мэра Лондона Садика Хана

Теги: Великобритания Курьезные новости протесты Лондон
Источник: 24 Канал
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