Над резиденцией Макрона зафиксировали полет дрона

6 августа над летней резиденцией Форт-де-Брегансон французского президента Эммануэля Макрона пролетел дрон. В связи с этим началось расследование.

Об этом сообщает The Local.

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Команда президента Франции не рассказывает детали, беспилотник был сбит по соображениям безопасности.

"По состоянию на сейчас ведется расследование этого полета беспилотника", – сообщил Елисейский дворец.

Французское правительство добавило, что "вся программа отпуска президента является частной и неофициальной", включая поездки, которые он совершит во время двухнедельного летнего перерыва.