Над резиденцією Макрона зафіксували політ дрона
6 червня над літньою резиденцією Форт-де-Брегансон французького президента Еммануеля Макрона пролетів дрон. У зв'язку з цим розпочалося розслідування.
Про це повідомляє The Local.
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Команда президента Франції не розповідає деалі,чи був безпілотник збитий з міркувань безпеки.
"Станом на зараз ведеться розслідування цього польоту безпілотника", – повідомив Єлисейський палац.
Французький уряд додав, що "вся програма відпустки президента є приватною і неофіційною", включаючи поїздки, які він здійснить під час двотижневої літньої перерви.
Джерело: 24 канал
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