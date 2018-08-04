Відпустки політиків: відомо, де відпочиватиме Макрон

Цього року президент Франції Еммануель Макрон проведе свої літні канікули в історичному форті Брегансон. Це старовинна фортеця 12 століття, яка вже майже 50 років є літньою резиденцією французьких президентів.

Про це повідомляє RFI.

Форт відомий своїм скромним оздобленням і приватним секретним пляжем. Цьогоріч за наказом Єлисейського палацу у фортеці встановили ще й десятиметровий басейн за 34 тисячі євро.

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Форт Брегансон

Брегансон розташований на невеличкому півострові проміж Тулоном і Сан-Тропе на Лазурному березі. Фортеця стоїть у морі на скелі та з берегом будівлю з'єднує лише тонка смужка землі.

Більшу частину року форт порожній – президент Франції буває тут лише кілька тижнів влітку і навесні. Проте 4 серпня вздовж дороги до резиденції стояла юрба туристів і місцевих жителів, адже Макрон вперше за свій президентський термін приїхав сюди у відпустку.