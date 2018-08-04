Отпуска политиков: известно, где будет отдыхать Макрон

В этом году президент Франции Эммануэль Макрон проведет свои летние каникулы в историческом форте Брегансон. Это старинная крепость 12 века, которая уже почти 50 лет является летней резиденцией французских президентов.

Об этом сообщает RFI.

Форт известен своим скромным убранством и частным секретным пляжем. В этом году по приказу Елисейского дворца в крепости установили еще и десятиметровый бассейн за 34 тысячи евро.

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Форт Брегансон

Брегансон расположен на небольшом полуострове между Тулоном и Сан-Тропе на Лазурном берегу. Крепость стоит в море на скале и с берегом здание соединяет только тонкая полоска земли.

Большую часть года форт пустует – президент Франции бывает здесь только несколько недель летом и весной. Однако 4 августа вдоль дороги к резиденции стояла толпа туристов и местных жителей, ведь Макрон впервые за свой президентский срок приехал сюда в отпуск.