Он обратился к жителям города в телеграме. В своем обращении он рассказал, как жители Тернополя должны подготовиться к возможному отсутствию тепла. Оно может произойти в случае критической ситуации, заметил он.

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Как подготовиться к отсутствию тепла

Враг безжалостен и нужно быть готовым к худшим сценариям. Благодаря нашей вере в Вооруженные Силы Украины и нашей готовности к зиме – мы выстоим,

– подчеркнул Сергей Надал.

В то же время он перечислил несколько советов для жителей Тернополя. Они позволят подготовиться к возможному отсутствию тепла в домах, связанного с прогнозируемыми атаками зимой.

Прежде всего он призывает утеплить окна и двери собственного дома. Также обратился с просьбой помочь утеплить окна квартиры одиноких пожилых соседей или людей с инвалидностью.

Кроме того, призвал позаботиться о теплой одежде, одеялах, а также спальных мешках.

Если же произойдет аварийная ситуация, то жителей города он призвал быть осторожными. Также попросил не использовать газовые плиты или другие неназначенные для этого устройства, чтобы обогревать жилье.

По словам Сергея Надала, в Тернополе создана единая сеть подачи тепла в дома с централизованным отоплением. Она объединяет городские котельные. Городской голова отметил, что эта система может помочь направлять тепло в разные микрорайоны города.

Впрочем, добавил Надал, следует готовиться ко всем возможным кризисным ситуациям. Он отметил, что на случай длительного отсутствия света и тепла, а также при низкой температуре воздуха в Тернополе, будут работать как Пункты несокрушимости, так и центры временного пребывания и проживания.

Отметим, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, при каких условиях могут отключать свет без обстрелов. По его словам, произойти это может при понижении температуры до -8 градусов. В таком случае электроэнергию могут выключать в пиковые часы: с 8 до 10 утра и с 17 до 20 или 21 вечера.