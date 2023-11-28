Він звернувся до мешканців міста у своєму телеграмі. У своєму зверненні він розповів, як тернополяни мають підготуватися до можливої відсутності тепла. Вона може статися у випадку критичної ситуації, зауважив він.

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Як підготуватися до відсутності тепла

Ворог безжалісний і потрібно бути готовим до найгірших сценаріїв. Завдяки нашій вірі в Збройні Сили України та нашої готовності до зими – ми вистоїмо,

– наголосив Сергій Надал.

Водночас він перелічив кілька порад для тернополян. Вони дозволять підготуватися до можливої відсутності тепла в оселях, пов'язаної з прогнозованими атаками взимку.

Передовсім він закликає утеплити вікна та двері власної оселі. Також звернувся з проханням допомогти утеплити вікна квартири самотніх літніх сусідів або людей з інвалідністю.

Крім того, закликав подбати про теплий одяг, ковдри, а також спальні мішки.

Якщо ж буде аварійна ситуація, то мешканців міста він закликав бути обережними. Також попрохав не використовувати газові плити або інші непризначені для цього пристрої, щоб обігрівати житло.

За словами Сергія Надала, у Тернополі створена єдина мережа подачі тепла у будинки з централізованим опаленням. Вона об'єднує міські котельні. Міський голова зауважив, що ця система може допомогти спрямовувати тепло до різних мікрорайонів міста.

Втім, додав Надал, слід готуватися до всіх можливих кризових ситуацій. Він зазначив, що на випадок тривалої відсутності світла та тепла, а також за низької температури повітря у Тернополі, працюватимуть як Пункти незламності, так і центри тимчасового перебування та проживання.

Зауважимо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, за якої умови можуть відключати світло без обстрілів. За його словами, статися це може за зниження температури до -8 градусів. У такому випадку електроенергію можуть виключати у пікові години: з 8 до 10 ранку та з 17 до 20 або 21 години вечора.