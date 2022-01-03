Ирина Лавренчук надеется, что сын сможет вернуться в Украину. Она рассказала, что в последний раз общалась с Евгением еще 15 декабря.

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Дипломаты говорят, что у Евгения – боевой настрой

Женщина утверждает, что тогда он как раз возвращался из израильского Тель-Авива во Львов. Впрочем, имел пересадку в Неаполе. "Он в Италию специально не поехал", – подчеркнула мать режиссера. По ее словам, Лавренчука поддерживает украинское консульство, у него есть адвокат-итальянец.

Как нам рассказал консул, Евгений – в боевом настроении. Я и представить такой ситуации не могла, которая случилась с сыном,

– отметила она.

Режиссер работал в Москве, но в 2014 вернулся в Украину

Лавренчук пояснила, что ранее ее сын учился в Москве на курсе известного режиссера Романа Виктюка, также родом со Львова. Впоследствии он создал в русской столице Польский театр и работал там же.

Однако в 2014 году, когда Россия развязала войну против Украины, Евгений вернулся на родину. По словам матери, режиссер сделал это, чтобы проявить свое несогласие с агрессией Кремля.

Что еще известно про Евгения Лавренчука?

39-летний украинский, польский театральный режиссер, педагог. Родился во Львове. Был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета, ректором Первой украинской школы театра и кино. Является заслуженным артистом Украины.



Источник: 39-летний украинский, польский театральный режиссер, педагог. Родился во Львове. Был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета, ректором Первой украинской школы театра и кино. Является заслуженным артистом Украины.Источник: "Википедия"

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