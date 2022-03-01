Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что ситуация сложная.
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"Утрачена связь с председателем общества Юрием Бовой. Надеемся, он жив. Еще утром активно работал", – подчеркнул Живицкий.
Что происходило в Тростянце
- Следует заметить, что активные бои за Тростянец продолжались 25 февраля.
- Уже 26 февраля людей просили не выходить на улицы, потому что там работали снайперы.
- Забавный и одновременно возмутительный инцидент произошел в населенном пункте 27 февраля – оккупанты набросились на алкоголь и колбасу в ограбленном магазине.
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