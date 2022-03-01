Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что ситуация сложная.

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"Утрачена связь с председателем общества Юрием Бовой. Надеемся, он жив. Еще утром активно работал", – подчеркнул Живицкий.

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