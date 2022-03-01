Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький. Він наголосив, що ситуація складна.

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"Втрачено зв'язок з головою громади Юрієм Бовою. Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював", – наголосив Живицький.

Що відбувалось у Тростянці

Варто зауважити, що активні бої за Тростянець тривали 25 лютого.

Вже 26 лютого людей просили не виходити на вулиці, адже там працювали снайпери.

Кумедний та водночас обурливий інцидент трапився у населеному пункті 27 лютого – окупанти накинулись на алкоголь та ковбасу у пограбованому магазині.

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