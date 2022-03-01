Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький. Він наголосив, що ситуація складна.

До теми Окупанти розбили військову частину в Охтирці, загиблих може бути 70

"Втрачено зв'язок з головою громади Юрієм Бовою. Сподіваємось, він живий. Ще зранку активно працював", – наголосив Живицький.

Що відбувалось у Тростянці

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!