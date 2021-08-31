Кариса выдвинули депутаты Центристской партии и Партии реформ. Они образуют правящую коалицию и имеют 59 мандатов в парламенте.
К теме Только один кандидат: в Эстонии избрали нового президента
Я искренне поздравляю Алара Кариса с избранием на пост президента Эстонии по результатам голосования депутатов,
– написал Зеленский.
Он также добавил, что надеется "на продолжение тесного сотрудничества между Украиной и Эстонией на благо наших двух народов".
Коротко об избрании нового президента Эстонии
- 31 августа Алара Кариса избрали президентом Эстонии. Это произошло со второй попытки депутатов. За него проголосовали 72 парламентария, а 8 бюллетеней оказались пустыми.
- Он был единственным кандидатом на эту должность. Но в первом туре, 30 августа, за Кариса проголосовали 63 депутата – этого было недостаточно, ведь кандидат должен был получить не менее 68 голосов из 101 возможного.
- 63-летний Алар Карис является биологом по образованию. С 2018 года был директором Эстонского национального музея.
- Перед тем, с 2007 по 2012 год – ректором Тартуского университета.