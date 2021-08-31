Каріса висунули депутати Центристської партії та Партії реформ. Вони утворюють панівну коаліцію та мають 59 мандатів у парламенті.

До теми Лише один кандидат: в Естонії обрали нового президента

Я щиро вітаю Алара Каріса з обранням президентом Естонії за результатами голосування депутатів,

– написав Зеленський.

Він також додав, що сподівається "на продовження тісної співпраці між Україною та Естонією на благо наших двох народів".

Коротко про обрання нового президента Естонії