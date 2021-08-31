Каріса висунули депутати Центристської партії та Партії реформ. Вони утворюють панівну коаліцію та мають 59 мандатів у парламенті.
До теми Лише один кандидат: в Естонії обрали нового президента
Я щиро вітаю Алара Каріса з обранням президентом Естонії за результатами голосування депутатів,
– написав Зеленський.
Він також додав, що сподівається "на продовження тісної співпраці між Україною та Естонією на благо наших двох народів".
Коротко про обрання нового президента Естонії
- 31 серпня Алара Каріса обрали президентом Естонії. Це відбулось з другої спроби депутатів. За нього проголосували 72 парламентарі, а 8 бюлетенів виявилися пустими.
- Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Та в першому турі, 30 серпня, за Каріса проголосували 63 депутати – цього було недостатньо, адже кандидат мав отримати не менше, ніж 68 голосів зі 101 можливого.
- 63-річний Алар Каріс є біологом за освітою. З 2018 року був директором Естонського національного музею.
- Перед тим, з 2007 по 2012 рік, – ректором Тартуського університету.