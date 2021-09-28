Байер посетила пункт въезда-выезда "Станица Луганская". Дипломата сопровождал помощник Командующего ОС Владимир Оленчук.

Стоит прочитать Дети вырастут и будут похожи на вас: почему с молодым поколением стоит говорить о войне

Генконсул посетила "Станицу Луганскую"

Генконсулу рассказали, что через "Станицу Луганскую" ежедневно проходят около 2 – 3 тысяч человек – в обе стороны.

Благодаря трансформации КПВВ для граждан создаются удобные условия пересечения линии соприкосновения. Но люди стремятся беспрепятственно двигаться по территории своего единого государства, так как было раньше до войны,

– отметил исполняющий обязанности начальника Луганского пограничного отряда Богдан Игнатюк.

Таня Байер также смогла пройтись по знаменитому мосту, который ведет к временно оккупированной территории Украины.

Дипломат выразила надежду на окончание войны

– Я очень надеюсь на то, что эта война скоро закончится и мы вернемся обратно в мирный Донецк, – сказала генконсул.

Смотрите фото с визита генконсула в зону ООС / Фото штаба ООС:

К теме Шансов на эскалацию у России немного, – Арестович о возможности полномасштабного конфликта

Оккупанты развернули масштабную призывную кампанию

Отметим, что ранее украинская разведка сообщила, что оккупанты развернули на оккупированной территории масштабную призывную кампанию. Боевики активно агитируют местное население "служить" в незаконных вооруженных формированиях.

Чтобы не допустить уменьшения количества боевиков в подразделениях, оккупационное командование пытается оставить на службе даже тех, у кого уже завершается контракт.