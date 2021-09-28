Байєр відвідала пункт в'їзду – виїзду "Станиця Луганська". Дипломатку супроводжував помічник Командувача ОС Володимир Оленчук.

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Генконсул відвідала "Станицю Луганську"

Генконсулу розповіли, що через "Станицю Луганську" щодня проходять близько 2 – 3 тисяч осіб – в обидва боки.

Завдяки трансформації КПВВ для громадян створюються зручні умови перетину лінії зіткнення. Але люди прагнуть безперешкодно рухатись по території своєї єдиної держави, так як було раніше до війни,

– зазначив виконувач обов'язків начальника Луганського прикордонного загону Богдан Ігнатюк.

Таня Байєр також змогла пройтись славнозвісним мостом, який веде до тимчасово окупованої території України.

Дипломатка висловила сподівання на закінчення війни

– Я дуже надіюсь на те, що ця війна скоро закінчиться і ми повернемося назад до мирного Донецька, – сказала генконсул.

Дивіться фото з візиту генконсула в зону ООС / Фото штабу ООС:

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Окупанти розгорнули масштабну призовну кампанію

Зазначимо, що раніше українська розвідка повідомила, що окупанти розгорнули на окупованій території масштабну призовну кампанію. Бойовики активно агітують місцеве населення "служити" у незаконних збройних формуваннях.

Аби не допустити зменшення кількості бойовиків у підрозділах, окупаційне командування намагається залишити на службі навіть тих, у кого вже завершується контракт.