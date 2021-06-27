Надежда и будущее, – Зеленский поздравил украинцев с Днем молодежи

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем молодежи. Политик отметил, что этот праздник – для всех, поскольку молодость – это состояние души.

Зеленский назвал украинскую молодежь свободной, амбициозной и разумной. Он отметил, что украинцы уверенно движутся к цели и преодолевают трудности.

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Поздравление Зеленского

Пусть так будет всегда! Вы – надежда и будущее нашей страны,

– подчеркнул президент.

Президент отметил, что праздник чаще всего ассоциируют с юностью, энергией и драйвом, вдохновением и азартом, самоутверждением и романтикой. Зеленский пожелал каждому уверенно идти по пути оптимизма и упорства в воплощении своих идей.

"Ведь молодым, талантливым и креативным принадлежит право на построение мирного и счастливого будущего. А опытные пусть будут достойным примером и поддержкой в реализации самых смелых замыслов", – подытожил глава государства.