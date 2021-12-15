Чи впливають свята на підвищення цін?

Напередодні зимових свят на ринку нерухомості значно зростає кількість житлових об'єктів для подобової оренди. За останній час тільки на OLX Нерухомість було розміщено понад 13 500 оголошень про короткострокове проживання у квартирах, будинках, хостелах, готелях та базах відпочинку, а найпопулярніші запити ("будинок з каміном", "котедж", "чан", "лазня", "у горах", "ліс") свідчать про активну підготовку українців до Нового року та Різдва.

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Значний попит спостерігається, перш за все, на подобову оренду будинків на свята. Так, найбільше кількість пропозицій зросла у столиці (на 9%), у Славському та Яремче, а вартість варіюється від 850 гривень до 5000 гривент, залежно від міста чи області.

Також за дев'ять місяців 2021 відбувся помітний стрибок у вартості оренди квартир (від 4 до 25%) у порівнянні з торішньою статистикою. Враховуючи, що потенційні наймачі житла задовольнили попит більше ніж на 90%, це дозволило зафіксувати та стабілізувати ціни принаймні на найближчий квартал. Тому попри підвищений попит, вартість поки залишається на тому ж рівні, що й у вересні.

Найбільше цього року ціни зросли для орендарів подобово однокімнатних квартир – такі помешкання подорожчали на 7%. Суттєво змінилися вони лише у Чернігові, де вартість житла зросла на цілих 20%.

Двокімнатні квартири по Україні подорожчали в середньому на 4%, за винятком Львова та Вінниці (там +12,5%). Найвигіднішою сьогодні виглядає подобова оренда трикімнатного житла, оскільки підвищення незначне та майже непомітне – всього на 3% в цілому по Україні.

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Три основні правила безпечної оренди – вивчайте, перевіряйте, уточнюйте

Якщо ви орендар:

У першу чергу дізнайтеся все про власника житла – почитайте відгуки про нього чи агента з нерухомості, перевірте, як давно він зареєстрував свій профіль на платформі. Тривожні сигнали: людина з'явилася на сайті лише місяць-два тому, пропонує велику кількість приміщень під оренду (від 4-х), а ціни нижчі за середні. Не менш важливо уважно переглянути знімки житла. Звертайте увагу на деталі та звіряйте з описом. Наприклад, в оголошенні зазначено, що є балкон, але на жодному зі знімків не видно виходу до нього, або покриття підлоги відрізняється в залежності від ракурсів, чи по-різному виглядають двері.

У разі, якщо на фото є вікно, спробуйте придивитися – який вид відкривається, або відмітити колір фасаду будинку. Це все можна буде потім звірити в інтернеті, ввівши адресу локації.

Зазвичай, коли фото зроблені однією людиною на той самий пристрій, якість та розмір зображень не відрізняються, інакше автор міг взяти їх з інших ресурсів.

Перевірити, чи фото об'єкту зроблено ймовірним власником або взято з інтернету дуже просто – для цього в оголошені варто натиснути на потрібне фото правою кнопкою миші та обрати Шукати зображення в Google. Результати з'являться в новій вкладці.

Ще один дієвий лайфхак – попросити зв'язатися з власником по відеозв'язку або поставити уточнювальне питання, відповідь на яке є на самих світлинах. Якщо він наполегливо відмовлятиметься показувати житло чи не зможе відповісти на питання, це може свідчити, що ви натрапили на шахрая. Також можна попросити власника зробити фото в інтер'єрі з роздрукованим ID (номером) оголошення на платформі і датою. Не забувайте запитувати про інфраструктуру біля будинку. Справжній власник приміщення без сумніву та відмовок зможе розповісти, чи є поруч парк, кафе або супермаркет, який приблизний графік їхньої роботи, а всю отриману інформацію ви зможете перевірити в інтернеті. Якщо попри уточнення, ви все одно сумніваєтеся – краще оберіть інший варіант.

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Якщо ви власник житла

Для того, щоб уникнути збитків після короткострокового перебування орендарів, не забувайте про такі рекомендації.

По-перше – для подобової оренди також можна укладати договір. Зафіксовані права та обов'язки сторін є гарантією безпеки вас і майна, а у разі збитків буде легше дійти до компромісу саме завдяки правовому регулюванню. По-друге, важливо визначити точну кількість людей, які будуть перебувати у житлі, їхній вік, наявність шкідливих звичок і тварин. Таким чином, якщо ви побачите ризики для свого майна, зможете відмовити у оренді помешкання. Перевірити, чи сумлінним буде орендар, можна у закритих групах рієлторів у соціальних мережах, або на спеціалізованих форумах. Якщо відчуваєте необхідність – встановіть страховий депозит, який залежить від тривалості бронювання житла, якості ремонту, рівня облаштування квартири тощо. А якщо планується більш тривала оренда – варто брати заставну суму (мінімально у вигляді вартості доби перебування), яка буде повернена, коли ви перевірите стан житла після виїзду орендарів. Це ще додаткові способи убезпечити житло від необережної експлуатації.

Пам'ятаючи про ці прості, але перевірені часом та досвідом інших людей моменти, обидві сторони лишаться задоволені – бізнес орендодавця не постраждає, а наймач житла приємно проведе новорічні свята.

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