За даними аналітичної служби OLX Нерухомість, якщо торік, після першого локдауну і до осені, ціни на оренду нерухомості у столиці знизилися на 6-9%, то цього року ситуація інша — ціни на житло зростають. За останні 6 місяців довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%.

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Наразі ціни в гривнях на оренду квартир у районах столиці виглядають так:

Район 1-кімнатні 2-кімнатні 3-кімнатні Голосіївський 12 тисяч 17 тисяч 23 тисячі Дарницький 11 тисяч 14 тисяч 17 тисяч Деснянський 7,5 тисячі 9 тисяч 11 тисяч Дніпровський 9,5 тисячі 11,5 тисячі 16 тисяч Оболонський 9,5 тисячі 13 тисяч 19 тисяч Печерський 18 тисяч 32 тисячі 59,5 тисячі Подільський 9 тисяч 12 тисяч 20 тисяч Святошинський 8 тисяч 10,5 тисячі 14 тисяч Солом'янський 10 тисяч 13 тисяч 16 тисяч Шевченківський 11 тисяч 17 тисяч 32 тисячі

Що впливає на вартість оренди

Розташування житла. Логічно, що в центрі Києва оренда квартири коштує дорожче. Можна побачити, що серед центральних районів найбільша ціна — у Печерському, тому при необхідності оселитися саме в центрі — краще як альтернативу обрати Шевченківський чи Подільський район і зекономити до 50% вартості оренди.

У спальних районах ціна може відрізнятися до 30% за оренду однакових за класом квартир, однак можна заплатити на 1-2 тисячі гривень більше та оселитися ближче до транспортних розв'язок чи станцій метро.

Площа квартири: так найменша вартість оренди — на "смарт" варіанти, де однокімнатне житло може бути площею у 18 – 20 м² (приклад: ціна на Солом’янці стартує від 7,5 тисячі гривень), а найбільші — на квартири площею понад 100 м² (приклад: ціна на Солом'янці стартує від 18 тисяч гривень). При цьому кількість кімнат може бути однаковою (наприклад, формат студії).

20 м² (приклад: ціна на Солом’янці стартує від 7,5 тисячі гривень), а найбільші — на квартири площею понад 100 м² (приклад: ціна на Солом'янці стартує від 18 тисяч гривень). При цьому кількість кімнат може бути однаковою (наприклад, формат студії). Тип оренди

Як варіант, дешевші пропозиції можна знайти серед окремих кімнат, коли шукають сусіда/сусідку на підселення у квартиру. Нижчі ціни у віддаленому Деснянському районі — 3,1 тисячі гривень на місяць за кімнату, у найпопулярнішому для цього типа житла Оболонському районі — 3600 гривень, а у Печерському районі — в середньому 7,5 тисячі гривень (за цю вартість можна знайти окрему квартиру у Святошинському чи Деснянському районах Києва).

Наразі середня вартість оренди кімнати по Києву складає приблизно 3,6 тисячі гривень.

Комфортність району. У квітні на OLX Нерухомість було опитано 8 тисяч киян та з'ясовано, що всі райони міста практично однакові за своєю комфортністю: кожен набрав по 3 бали за 5-ти бальною шкалою. Однак у Печерську, на думку містян, — найгірша інфраструктура, а найкраща — у Солом’янському та Оболонському районах. Серед плюсів – на Печерську жителі почуваються безпечніше, тоді як у Деснянському районі — ні.

Інфраструктура та транспортна розв'язка

Також вартість оренди може відрізнятися між квартирами в одному й тому ж району, якщо поруч є станції метро чи інші транспортні розв'язки, ТРЦ або супермаркети, школи, садочки, лікарні тощо.

До теми Ситуація на ринку нерухомості: ціни на житло в Україні зростуть на 7%

Навіть в межах однієї вулиці та будинку, ціни будуть різні. Так, оренда квартири у "сталінці" (будинок 60 – 85 років) може бути вищою, ніж у новому ЖК, тому що конкретні власники використали кращі матеріали під час ремонту житла. Водночас у новобудовах, як правило, ціна може бути більшою через клас будинку (економ, комфорт, еліт чи бізнес), сучасні комунікації, ліфти, автономне опалення тощо.

Під час вибору квартири в першу чергу необхідно визначитися не з точною вулицею, а з "колом/мапою комфортного проживання", куди можуть входити до 3-х районів. А далі вже можна знайти оголошення про житло поблизу необхідної інфраструктури: станцій метро, шкіл, магазинів тощо. І вже серед цих варіантів обрати той, який буде оптимально відповідати конкретному запиту та вашому бюджету.