За даними аналітичної служби OLX Нерухомість, якщо торік, після першого локдауну і до осені, ціни на оренду нерухомості у столиці знизилися на 6-9%, то цього року ситуація інша — ціни на житло зростають. За останні 6 місяців довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%.
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Наразі ціни в гривнях на оренду квартир у районах столиці виглядають так:
|
Район
|
1-кімнатні
|
2-кімнатні
|
3-кімнатні
|
Голосіївський
|
12 тисяч
|
17 тисяч
|
23 тисячі
|
Дарницький
|
11 тисяч
|
14 тисяч
|
17 тисяч
|
Деснянський
|
7,5 тисячі
|
9 тисяч
|
11 тисяч
|
Дніпровський
|
9,5 тисячі
|
11,5 тисячі
|
16 тисяч
|
Оболонський
|
9,5 тисячі
|
13 тисяч
|
19 тисяч
|
Печерський
|
18 тисяч
|
32 тисячі
|
59,5 тисячі
|
Подільський
|
9 тисяч
|
12 тисяч
|
20 тисяч
|
Святошинський
|
8 тисяч
|
10,5 тисячі
|
14 тисяч
|
Солом'янський
|
10 тисяч
|
13 тисяч
|
16 тисяч
|
Шевченківський
|
11 тисяч
|
17 тисяч
|
32 тисячі
Що впливає на вартість оренди
- Розташування житла. Логічно, що в центрі Києва оренда квартири коштує дорожче. Можна побачити, що серед центральних районів найбільша ціна — у Печерському, тому при необхідності оселитися саме в центрі — краще як альтернативу обрати Шевченківський чи Подільський район і зекономити до 50% вартості оренди.
У спальних районах ціна може відрізнятися до 30% за оренду однакових за класом квартир, однак можна заплатити на 1-2 тисячі гривень більше та оселитися ближче до транспортних розв'язок чи станцій метро.
- Площа квартири: так найменша вартість оренди — на "смарт" варіанти, де однокімнатне житло може бути площею у 18 – 20 м² (приклад: ціна на Солом’янці стартує від 7,5 тисячі гривень), а найбільші — на квартири площею понад 100 м² (приклад: ціна на Солом'янці стартує від 18 тисяч гривень). При цьому кількість кімнат може бути однаковою (наприклад, формат студії).
- Тип оренди
Як варіант, дешевші пропозиції можна знайти серед окремих кімнат, коли шукають сусіда/сусідку на підселення у квартиру. Нижчі ціни у віддаленому Деснянському районі — 3,1 тисячі гривень на місяць за кімнату, у найпопулярнішому для цього типа житла Оболонському районі — 3600 гривень, а у Печерському районі — в середньому 7,5 тисячі гривень (за цю вартість можна знайти окрему квартиру у Святошинському чи Деснянському районах Києва).
- Комфортність району. У квітні на OLX Нерухомість було опитано 8 тисяч киян та з'ясовано, що всі райони міста практично однакові за своєю комфортністю: кожен набрав по 3 бали за 5-ти бальною шкалою. Однак у Печерську, на думку містян, — найгірша інфраструктура, а найкраща — у Солом’янському та Оболонському районах. Серед плюсів – на Печерську жителі почуваються безпечніше, тоді як у Деснянському районі — ні.
- Інфраструктура та транспортна розв'язка
Також вартість оренди може відрізнятися між квартирами в одному й тому ж району, якщо поруч є станції метро чи інші транспортні розв'язки, ТРЦ або супермаркети, школи, садочки, лікарні тощо.
До теми Ситуація на ринку нерухомості: ціни на житло в Україні зростуть на 7%
Навіть в межах однієї вулиці та будинку, ціни будуть різні. Так, оренда квартири у "сталінці" (будинок 60 – 85 років) може бути вищою, ніж у новому ЖК, тому що конкретні власники використали кращі матеріали під час ремонту житла. Водночас у новобудовах, як правило, ціна може бути більшою через клас будинку (економ, комфорт, еліт чи бізнес), сучасні комунікації, ліфти, автономне опалення тощо.
Під час вибору квартири в першу чергу необхідно визначитися не з точною вулицею, а з "колом/мапою комфортного проживання", куди можуть входити до 3-х районів. А далі вже можна знайти оголошення про житло поблизу необхідної інфраструктури: станцій метро, шкіл, магазинів тощо. І вже серед цих варіантів обрати той, який буде оптимально відповідати конкретному запиту та вашому бюджету.