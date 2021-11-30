Вже традиційно більшість громадян досліджує цікаві місця для святкування саме в Україні, чим створює сезонну хвилю запиту на подобову оренду. А там, де є попит – завжди росте й пропозиція. Так, наприклад, в Івано-Франківську вже сьогодні кількість пропозицій на подобову оренду трикімнатних квартир зросла аж на +84%.

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Що шукають українці

Листопад лише добігає кінця, а українці вже "розбирають" цікаві пропозиції житла на OLX Нерухомість для проведення новорічної відпустки. Найпопулярнішим пошуковим запитом лишаються "Карпати" із такими додатковими характеристиками як "баня", "сауна", "дім з басейном", а також "житло у Буковелі". Усього протягом жовтня 6 800 разів вводили в поле пошуку запит "Карпати". Вочевидь, українці серйозно налаштовані провести зимовий ретріт у передмісті чи серед природи.

Чому росте попит на подобове житло

Локдаун та дистанційний режим неминуче вплинули на наш стиль життя, тайм-менеджмент і дозвілля. Власна оселя сьогодні – це часто своєрідний трансформер: родинний дім, шкільний клас, офіс та аудиторія – все в одному.

Врешті, це активізувало таке явище як workation – симбіоз роботи та відпустки. Тобто якщо працювати доводиться віддалено, людина сама може контролювати звідки це робити і відповідно безперешкодно обирати все нові точки на мапі України та орендоване житло. Такий new normal у стилі життя й роботи українців ще більше активізував попит на ринку оренди, чим дав поштовх на підвищення цін у сегменті подобового винайму нерухомості.

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Квартири: популярні міста і ціни

У передчутті свят серед українців особливо росте попит на квартири подобово: вже зараз кількість запитів на OLX Нерухомість сягає майже 51,2 тис. У п'ятірці лідерів за кількістю пошуку таких квартир перше місце посідає Київ, на другому – Одеса – навіть попри не високий сезон, на третьому – Львів, і наостанок – Харків і Дніпро. І хоча впродовж осені ціни на оренду істотно не змінилися, загалом, у порівнянні з листопадом і груднем 2020 року, можна спостерігати збільшення вартості в межах від 4 до 25%.

Однокімнатки стабільно посідають одне з перших місць у пошуковому запиті українців на новорічні свята. Найбільше орендарів цікавлять квартири у Чернігові – запит виріс аж на 41%, Хмельницькому – більше на 39%, а також у Вінниці – на 21%. Щодо цін, то в цілому вони підвищилися на +7% по країні, якщо порівняти з груднем 2020-го, причому Чернігів випереджає столицю: +20% у Чернігові та +19% у Києві відповідно.

стабільно посідають одне з перших місць у пошуковому запиті українців на новорічні свята. Найбільше орендарів цікавлять квартири у Чернігові – запит виріс аж на 41%, Хмельницькому – більше на 39%, а також у Вінниці – на 21%. Щодо цін, то в цілому вони підвищилися на +7% по країні, якщо порівняти з груднем 2020-го, причому Чернігів випереджає столицю: +20% у Чернігові та +19% у Києві відповідно. Двокімнатки не надто подорожчали – в середньому на 4% по Україні, зокрема у Львові та Вінниці ціни зросли найбільше – на 12,5%.

не надто подорожчали – в середньому на 4% по Україні, зокрема у Львові та Вінниці ціни зросли найбільше – на 12,5%. Ціни на трикімнатні квартири не зазнали суттєвих змін: загалом на 3% вартість зросла по країні в цілому. Однак при цьому у Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку орендна плата за добу зросла більше ніж на 20%. З цікавого також те, що за проміжок часу між вереснем і жовтнем українців, які почали цікавитися оголошеннями на оренду у Херсоні, стало на +83% більше.

Сьогодні проводити відпочинок у курортних містах не в сезон – вже тренд, який лише зміцнюється. Відтак і попит на подобову оренду в Херсоні чи Одесі взимку має високі позиції.

Загалом ціни на подобове житло, за даними OLX Нерухомість, у популярних напрямках України такі:

Ціни на подобову оренду житла у жовтні / Дані OLX Нерухомість

Будинки

Зимові свята асоціюються із затишком у колі близьких людей, і про таку потребу українців свідчать пошукові дані OLX Нерухомість. Так, у топ пошуку за останній час регулярно трапляються запити "ліс", "у горах", "котедж" і "дім з каміном". Очевидно, що другий рік пандемії позначився на вподобаннях орендарів, тому зміна локації та емоційне перезавантаження – саме те, чого вони прагнуть у період святкових відпусток.

Цього сезону спостерігається збільшення пропозиції будинків серед орендодавців. У цілому, на 9% зросла кількість будинків подобово у Києві. На другому місці – Славське, на третьому – Яремче.

Що ж стосується міст з найбільшою кількістю пропозицій та середньої вартості, то у жовтні це:

Одеса – в середньому 2 500 гривень/доба.

Київ – 5 000 грн

Яремче – 1 200 гривень.

Славське – 850 гривень.

Харків – 2 000 гривень.

Дніпро – 3 000 гривень.

На чому б не зупинився вибір напередодні новорічних святкувань – на квартирі чи будинку – попит на подобову оренду вже сьогодні стрімко росте. Тож якщо у планах провести новорічну відпустку у Карпатах, у будиночку з каміном або ж в одеській квартирі за 10 хвилин від моря – краще не зволікати, а обирати варіанти для оренди й планувати відпустку вже зараз.