Надежность застройщика во Львове можно проверить онлайн: карта

Во Львове составили перечень застройщиков, которые занимаются строительством жилых многоэтажек без необходимых разрешений.

Недвижимость 24 уже писала советы, как проверить надежность застройщика перед покупкой недвижимости.

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Список незаконных застроек составили в горсовете Львова и призывают покупателей тщательно проверять надежность застройщика перед тем, как покупать квартиру.

Список незаконных строек во Львове:

∙ ЖК "Форест Хилл" на улице На Нивах

По информации горсовета, дом построили без разрешительной документации, которая дает право на выполнение работ и с нарушениями градостроительных условий, ГСН и превышением допустимой этажности.



Визуализация незаконной многоэтажки на улице На Нивах

∙ ЖК "Варшава Хоум" на улице Варшавской, 22

Для возведения этой многоэтажки застройщик не получил градостроительных условий и ограничений, документов на право землепользования, разработанного должным образом и утвержденного проекта строительства.

В начале апреля Львовский окружной административный суд обязал застройщика снести этот незаконно построенный 6-этажный жилой дом на улице Варшавской.

∙ ЖК "Вилла Варшава" на улице Варшавской, 54

Застройщик также не имеет градостроительных условий и ограничений, оформленного и утвержденного проекта и документа, который позволяет выполнять работы. Дело о сносе этой многоэтажки уже в суде.

∙ ЖК "Престиж Умань" на улице Уманской, 4

На возведение этого здания не выдавали градостроительные условия и ограничения, застройщики не разработали проект и не получили документы, дающие право выполнять работы. Дело о сносе находится в суде.



Визуализация ЖК "Престиж Умань" на сайте по поиску недвижимости

∙ Сооружение на улице Балтийской, 20 тоже не получило градостроительных условий и ограничений и документов на право землепользования. Относительно этого новостроя не были утверждены проект и разрешение на проведение строительных работ.

∙ ЖК на Лычаковской, 259

Незаконно возведенную многоэтажку уже начали демонтировать. Этот случай стал едва ли не первым в Украине, когда суд постановил снести незаконную новостройку.

Впервые в Украине незаконную многоэтажку сносят во Львове: смотрите видео

Онлайн-карта незаконных новостроек во Львове: смотрите карту

Средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости Львова в марте 2019 составила 15 900 гривен.

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