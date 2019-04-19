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      Надежность застройщика во Львове можно проверить онлайн: карта

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      Незаконные застройки Львова: список и карта
      Незаконные застройки Львова: список и карта / Коллаж 24 канала

      Во Львове составили перечень застройщиков, которые занимаются строительством жилых многоэтажек без необходимых разрешений.

      Недвижимость 24 уже писала советы, как проверить надежность застройщика перед покупкой недвижимости.

      Читайте также: Покупка недвижимости: проверяем надежность застройщика

      Список незаконных застроек составили в горсовете Львова и призывают покупателей тщательно проверять надежность застройщика перед тем, как покупать квартиру.

      Список незаконных строек во Львове:

      ∙ ЖК "Форест Хилл" на улице На Нивах

      По информации горсовета, дом построили без разрешительной документации, которая дает право на выполнение работ и с нарушениями градостроительных условий, ГСН и превышением допустимой этажности.

      незаконні забудови Львів
      Визуализация незаконной многоэтажки на улице На Нивах

      ∙ ЖК "Варшава Хоум" на улице Варшавской, 22

      Для возведения этой многоэтажки застройщик не получил градостроительных условий и ограничений, документов на право землепользования, разработанного должным образом и утвержденного проекта строительства.

      В начале апреля Львовский окружной административный суд обязал застройщика снести этот незаконно построенный 6-этажный жилой дом на улице Варшавской.

      ∙ ЖК "Вилла Варшава" на улице Варшавской, 54

      Застройщик также не имеет градостроительных условий и ограничений, оформленного и утвержденного проекта и документа, который позволяет выполнять работы. Дело о сносе этой многоэтажки уже в суде.

      ∙ ЖК "Престиж Умань" на улице Уманской, 4

      На возведение этого здания не выдавали градостроительные условия и ограничения, застройщики не разработали проект и не получили документы, дающие право выполнять работы. Дело о сносе находится в суде.

      незаконні забудови Львів ЖК
      Визуализация ЖК "Престиж Умань" на сайте по поиску недвижимости

      ∙ Сооружение на улице Балтийской, 20 тоже не получило градостроительных условий и ограничений и документов на право землепользования. Относительно этого новостроя не были утверждены проект и разрешение на проведение строительных работ.

      ∙ ЖК на Лычаковской, 259

      Незаконно возведенную многоэтажку уже начали демонтировать. Этот случай стал едва ли не первым в Украине, когда суд постановил снести незаконную новостройку.

      Впервые в Украине незаконную многоэтажку сносят во Львове: смотрите видео

      Онлайн-карта незаконных новостроек во Львове: смотрите карту

      Средняя цена метра квадратного на первичном рынке недвижимости Львова в марте 2019 составила 15 900 гривен.

      Почему в городе растут цены на квартиры – читайте объяснение риэлтора

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      Теги: Новости недвижимости Скандальные застройки Новости Львова Новости недвижимости Украины Рынок недвижимости Законодательство Строительство
      Источник: 24 канал
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