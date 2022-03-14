Надо бить оккупанта так, как только можем, – Зеленский о восстановлении городов после победы

Российские войска продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру и бить по нашим городам.

Президент Владимир Зеленский заверил, что после победы мы все отстроим. Об этом он сказал во время обращения 14 марта.

Однако сейчас нужно сосредоточиться на одном.

Но сейчас, когда оккупанты еще на нашей земле, мы должны бить их так, как только можем. Гнать их так, как только умеем,

– отметил Зеленский.

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