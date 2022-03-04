Официальной информации об организации "зеленых коридоров" для общества у Минаевой нет. Об этом сообщила городская голова Чугуева Галина Минаева.

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То, что кто-то что-то организовывает. Надо быть уверенным, что эти "зеленые коридоры" – безопасны. Как только у меня будет официальная информация, я сразу всех проинформирую,

– рассказывает Минаева.

Она подчеркнула, что сейчас нужно ждать информацию и о гуманитарной помощи. По ее словам, есть люди, которые готовы рисковать и ехать в Харьков для того, чтобы из поездов получать гуманитарную помощь Чугуеву.

Напомним, что Россия обстреляла Чугуев реактивной системой залпового огня "Смерч". Удар такими ракетами по городам – военное преступление.

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