Офіційної інформації про організацію "зелених коридорів" для громади у Мінаєвої немає. Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

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Те, що хтось щось організовує. Треба бути впевненим, що ці "зелені коридори" – безпечні. Як тільки у мене буде офіційна інформація, я одразу всіх проінформую,

— розповідає Мінаєва.

Вона наголосила, що наразі треба чекати інформацію і про гуманітарну допомогу. За її словами, є люди, які готові ризикувати та їхати у Харків для того, щоб з потягів отримувати гуманітарну допомогу для Чугуєва.

Нагадаємо, що Росія обстріляла Чугуїв реактивною системою залпового вогню "Смерч". Удар такими ракетами по містах – військовий злочин.

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