Конфликт между советником руководителя Офиса Президента и Миловановым и юристом Друзенко случился в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".
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Словесная перепалка Милованова и Друзенко
Сначала Друзенко попросил у Милованова уважительно к нему относиться и учитывать разницу в их возрасте и его научные степени. Такие слова советник главы ОП расценил как эйджизм.
"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм", – оправдался Друзенко.
Кроме того, юрист упрекнул Милованова, что он ведет себя, "как среди папуасов", хотя позиционирует себя как американского ученого.
Далее Друзенко припомнил Милованову его драку с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком, после которой у него остался синяк под глазом.
Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? То я дам, очень просто,
– предупредил Друзенко.
В ответ экономист посмеялся и попросил не обращаться к насилию, а вернуться к сути разговора (в студии обсуждали закон об олигархах).
После этого ведущая прекратила "дискуссию" гостей студии.
Перепалка и драка Милованова и Данилюка: что известно
- В конце июля Милованов и Данилюк устроили громкую перепалку в эфире 24 канала. Причиной спора стал конкурс по отбору главы Бюро экономической разведки.
- Через несколько дней экс-секретарь СНБО пригласил советника главы ОП на день рождения. Именно тогда возникла драка. Милованов получил повреждение брови.
- Впоследствии Данилюк заявил, что "Милованов признал, что ему с Банковой приказали снять его с конкурса".