Конфликт между советником руководителя Офиса Президента и Миловановым и юристом Друзенко случился в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

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Словесная перепалка Милованова и Друзенко

Сначала Друзенко попросил у Милованова уважительно к нему относиться и учитывать разницу в их возрасте и его научные степени. Такие слова советник главы ОП расценил как эйджизм.

"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм", – оправдался Друзенко.

Кроме того, юрист упрекнул Милованова, что он ведет себя, "как среди папуасов", хотя позиционирует себя как американского ученого.

Далее Друзенко припомнил Милованову его драку с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком, после которой у него остался синяк под глазом.

Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? То я дам, очень просто,

– предупредил Друзенко.

В ответ экономист посмеялся и попросил не обращаться к насилию, а вернуться к сути разговора (в студии обсуждали закон об олигархах).

После этого ведущая прекратила "дискуссию" гостей студии.

Перепалка и драка Милованова и Данилюка: что известно