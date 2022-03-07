Напомним, ядерная безопасность в Украине – острый вопрос. Российские захватчики целенаправленно атакуют наши атомные станции.

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Глава МИД Франции считает, что нужно держать канал связи с Путиным

В частности, они захватили Чернобыльскую станцию. А затем обстреливали и учинили пожар на Запорожской АЭС.

Абсолютно необходимо сохранить канал связи с Путиным,

– сказал из-за этого Ле Дриан.

Министр добавил, что Франция не воюет против России, но солидарна с украинцами. И отметил важность ядерной безопасности на фоне российского вторжения в Украину.

В Украине есть 15 ядерных реакторов, и следует быть крайне бдительными, чтобы обеспечить их безопасность,

– подытожил глава МИД Франции.