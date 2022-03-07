Напомним, ядерная безопасность в Украине – острый вопрос. Российские захватчики целенаправленно атакуют наши атомные станции.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Глава МИД Франции считает, что нужно держать канал связи с Путиным
В частности, они захватили Чернобыльскую станцию. А затем обстреливали и учинили пожар на Запорожской АЭС.
Абсолютно необходимо сохранить канал связи с Путиным,
– сказал из-за этого Ле Дриан.
Министр добавил, что Франция не воюет против России, но солидарна с украинцами. И отметил важность ядерной безопасности на фоне российского вторжения в Украину.
В Украине есть 15 ядерных реакторов, и следует быть крайне бдительными, чтобы обеспечить их безопасность,
– подытожил глава МИД Франции.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!