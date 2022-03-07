Нагадаємо, ядерна безпека в Україні – гостре питання. Російські окупанти цілеспрямовано атакують наші атомні станції.
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Глава МЗС Франції вважає, що треба тримати канал зв'язку з Путіним
Зокрема, вони захопили Чорнобильську станцію. А згодом обстрілювали та вчинили пожежу на Запорізькій АЕС.
Абсолютно необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним,
– сказав через це Ле Дріан.
Міністр додав, що Франція не воює проти Росії, але солідарна з українцями. І наголосив на важливості ядерної безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.
Україна має 15 ядерних реакторів, і слід бути вкрай пильними, щоб гарантувати їхню безпеку,
– підсумував глава МЗС Франції..
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