Срочное обращение от Владислава Атрошенко обнародовали журналисты Общественного в Чернигове 26 февраля в 9:08. Жителей города призвали готовиться к уличным боям.

Обратите внимание Чернигов украинский и контролируется ВСУ, – председатель ОГА

"Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить зажигательные смеси", – заметил Владислав Атрошенко.

Кроме этого мужчин просят прибыть на улицу Верени, 2. Нужно обратиться к командиру с просьбой получить оружие и защищать город с оружием в руках.

Как сделать зажигательную смесь

Ранее в Министерстве внутренних дел поделились рецептом коктейля Молотова. Во время Второй мировой войны финны атаковали такими бутылками танки врага.

Для подготовки понадобится бензин и смесь с добавками серебрянки, пенопласта. Надо использовать стеклянные бутылки с толстыми стенками.

Содержимое бутылки закрыть фитилем из 50 сантиметров хлопчатобумажной ткани. Она должна плотно заполнить горловину бутылки.



Как изготовить коктейль Молотова / Инфографика 24 канала