Срочное обращение от Владислава Атрошенко обнародовали журналисты Общественного в Чернигове 26 февраля в 9:08. Жителей города призвали готовиться к уличным боям.
Обратите внимание Чернигов украинский и контролируется ВСУ, – председатель ОГА
"Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить зажигательные смеси", – заметил Владислав Атрошенко.
Кроме этого мужчин просят прибыть на улицу Верени, 2. Нужно обратиться к командиру с просьбой получить оружие и защищать город с оружием в руках.
Как сделать зажигательную смесь
Ранее в Министерстве внутренних дел поделились рецептом коктейля Молотова. Во время Второй мировой войны финны атаковали такими бутылками танки врага.
Для подготовки понадобится бензин и смесь с добавками серебрянки, пенопласта. Надо использовать стеклянные бутылки с толстыми стенками.
Содержимое бутылки закрыть фитилем из 50 сантиметров хлопчатобумажной ткани. Она должна плотно заполнить горловину бутылки.