Термінове звернення від Владислава Атрошенка оприлюднили журналісти Суспільного в Чернігові 26 лютого о 9:08. Містян закликали готуватися до вуличних боїв.

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"Хто знає і розуміє про що мова, приготувати запалювальні суміші", – зауважив Владислав Атрошенко.

Окрім цього, чоловіків просять прибути на вулицю Верені, 2. Потрібно звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках.

Як зробити запалювальну суміш

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ поділилися рецептом коктейлю Молотова. Під час Другої світової війни фіни атакували такими пляшками танки ворога.

Для підготовки знадобиться бензин та мастило з додатками серебрянки, пінопласту. Потрібно використовувати скляні пляшки з товстими стінками.

Вміст пляшки закрити гнітом із 50 сантиметрів бавовняної тканини. Вона має щільно заповнити горловину пляшки.



Як виготовити коктейль Молотова / Інфографіка 24 каналу