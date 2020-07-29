Надо мной нужен кто-то седой, – Резников о возможном назначении Кравчука
Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Первый заместитель председателя Алексей Резников поддерживает инициативу президента.
Первый заместитель вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что он расстроен из-за решения Леонида Кучмы, сообщает "Украинская правда".
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Но я буду рад, если будет назначен первый президент Леонид Кравчук. Мне будет очень комфортно работать рядом и еще это даст время для работы в правительстве,
– сказал он.
Резников отказался отвечать, предлагал ли ему Владимир Зеленский возглавить украинскую делегацию ТКГ.
Политик хочет, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.
И такая моя рекомендация была бы. Надо мной нужен кто-то седой,
– подытожил Резников.
Заметим, что Леонид Кравчук поддерживает назначение Алексея Резникова главой делегации. Он заявил, что высоко оценивает политика, поскольку Резников профессионал и давно занимается этим вопросом. "Если его назначат, то это будет замечательно", – заявлял первый глава государства.
Ротации в украинской делегации ТКГ: что происходит
- Руководителем украинской делегации на переговорах по Донбассу был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако 28 июля он решил покинуть переговорный процесс. СМИ сообщали, что дело в возрасте.
- В Офисе Президента Украины сразу начали поиски нового кандидата, ведь переговоры важны – на них обсуждают возможный мир на украинской территории.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Сейчас обязанности председателя выполняет Алексей Резников, ведь он был первым заместителем Кучмы.
- Указ об обновленном составе делегации появится в ближайшее время.