Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Первый заместитель председателя Алексей Резников поддерживает инициативу президента.

Первый заместитель вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что он расстроен из-за решения Леонида Кучмы, сообщает "Украинская правда".

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Но я буду рад, если будет назначен первый президент Леонид Кравчук. Мне будет очень комфортно работать рядом и еще это даст время для работы в правительстве,

– сказал он.

Резников отказался отвечать, предлагал ли ему Владимир Зеленский возглавить украинскую делегацию ТКГ.

Политик хочет, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.

И такая моя рекомендация была бы. Надо мной нужен кто-то седой,

– подытожил Резников.

Заметим, что Леонид Кравчук поддерживает назначение Алексея Резникова главой делегации. Он заявил, что высоко оценивает политика, поскольку Резников профессионал и давно занимается этим вопросом. "Если его назначат, то это будет замечательно", – заявлял первый глава государства.

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