Наді мною потрібен хтось сивочолий, – Резніков про можливе призначення Кравчука
Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Леоніда Кравчука на посаду голови української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську. Перший заступник голови Олексій Резніков підтримує ініціативу президента.
Перший заступник віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що він засмучений через рішення Леоніда Кучми, повідомляє "Українська правда".
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Але я буду радий, якщо буде призначено першого президента Леоніда Кравчука. Мені буде дуже комфортно працювати поруч та ще це дасть час для роботи в уряді,
– сказав він.
Резніков відмовився відповідати, чи пропонував йому Володимир Зеленський очолити українську делегацію ТКГ.
Політик хоче, аби на чолі був хтось з "патріархів", бо так буде краще для мінського процесу.
І така моя рекомендація була б. Наді мною потрібен хтось сивочолий,
– підсумував Резніков.
Зауважимо, що Леонід Кравчук підтримує призначенням Олексія Резнікова головою делегації. Він заявив, що високо оцінюю політика, оскільки Резніков професіонал і давно займається цим питанням. "Якщо його призначать, то це буде чудово", – заявляв перший глава держави.
Ротації в українській делегації ТКГ: що відбувається
- Керівником української делегації на переговорах щодо Донбасу був другий президент України Леонід Кучма. Однак 28 липня він вирішив покинути переговорний процес. ЗМІ повідомляли, що справа у віці.
- В Офісі Президента України одразу почали пошуки нового кандидата, адже переговори важливі – на них обговорюють можливий мир на українській території.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.
- Наразі виконує обов'язки голови Олексій Резніков, адже він був першим заступником Кучми.
- Указ про оновлений склад делегації з'явиться найближчим часом.