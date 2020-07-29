Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Леоніда Кравчука на посаду голови української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську. Перший заступник голови Олексій Резніков підтримує ініціативу президента.

Перший заступник віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що він засмучений через рішення Леоніда Кучми, повідомляє "Українська правда".

Актуально Кравчук може очолити ТКГ у Мінську: реакція першого президента України

Але я буду радий, якщо буде призначено першого президента Леоніда Кравчука. Мені буде дуже комфортно працювати поруч та ще це дасть час для роботи в уряді,

– сказав він.

Резніков відмовився відповідати, чи пропонував йому Володимир Зеленський очолити українську делегацію ТКГ.

Політик хоче, аби на чолі був хтось з "патріархів", бо так буде краще для мінського процесу.

І така моя рекомендація була б. Наді мною потрібен хтось сивочолий,

– підсумував Резніков.

Зауважимо, що Леонід Кравчук підтримує призначенням Олексія Резнікова головою делегації. Він заявив, що високо оцінюю політика, оскільки Резніков професіонал і давно займається цим питанням. "Якщо його призначать, то це буде чудово", – заявляв перший глава держави.

Ротації в українській делегації ТКГ: що відбувається