"Надо обращать внимание на несколько вещей": как отличить волонтерскую организацию от мошенников

В Украине массово оживились волонтерские организации с началом полномасштабного вторжения России. Однако есть немало мошенников, которых следует уметь распознавать.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Олег Проць – основатель общественной организации "Штаб 24". По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на несколько простых вещей.

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На что именно следует обращать внимание

Учредитель общественной организации отметил, что сейчас есть очень много фондов и пунктов сбора людей, работающих над волонтерством. Это с одной стороны и очень хорошо, но следует быть осторожными.

Нужно обращать внимание на несколько вещей. Проверять законность деятельности волонтерской организации. Зарегестрирована ли она в установленном законом порядке,

– отметил Проць.

Он объяснил,что нужно также проверять, открыт ли у волонтерской организации банковский счет. Именно это позволит проанализировать деньги и их "финансовове движение".

Нужно обращать внимание с точки зрения буквы закона. На регистрацию. Кто входит в общественную организацию. Кем являются учредители. Есть ли у них социальные сети? В соцсетях должен быть постоянно результат их работы. Олег Проць Основатель общественной организации "Штаб 24"

В целом, Проц подчеркнул, что фактически каждая общественная организация тем или иным образом отчитывается перед людьми, которые передают деньги. "Таким способом мы можем порекомендовать на эти вещи обращать внимание", – заключил он.