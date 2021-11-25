Как пояснил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, говорить на тему Голодомора не только нужно, но и очень важно.

Важно Рана на теле человечества, – откровенное интервью с Дробовичем о Голодоморе-геноциде украинцев

Время не вернуть

Дробович отметил, что эту трагедию никогда и ничем невозможно будет полностью компенсировать. Ведь много лбдей, чьи родственники погибли в результате Голодомора, всю жизнь жили дальше со своей травмой.

Они даже никому не могли о ней рассказать, потому что в советское время это была запретная тема. За рассказы о Голодоморе можно было попасть в ссылку. Мы, как общество, живем в этом посттравматическом континууме. Соответственно, будем ли мы 30 лет говорить о Голодоморе или еще 300 – это не исправим,

– подчеркнул глава Украинского института национальной памяти.

Обнародование многих фактов о зверствах советского режима помогло украинцам много наверстать в информационном плане.

Как эти разговоры изменили украинцев

Дробович предположил, что чуткость украинцев к несправедливости проявилась именно потому, что мы начали открывать эту правду.

Мы, как общество, нетерпимы к попыткам узурпировать власть и попыткам угнетать кого-то. В значительной степени, по моему мнению, это связано с тем, что мы были травмированы и сейчас начинаем открывать историю этого травмирования.

– добавил он.

По его словам, душевный подъем и сила, проявившиеся во время российско-украинской войны, также вероятно связаны с тем, что у людей срабатывает культурная память.

"Они понимают, если придет российский агрессор, его обесценивающее отношение к украинцам и украинскому политическому сообществу принесет пытки, репрессии и депортации. Это дает силы бороться и защищаться", – подытожил Дробович.

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов.



Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.