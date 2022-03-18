Об этом сообщил в эфире 24 канала депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс . Он добавил, что всем, кто этого не видит почувствовать всю боль тяжело, хотя на самом деле – погибают тысячи людей, а разрушения необъятны.

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Западу тяжело поверить в "империю зла"

"Это что-то такое, что необходимо увидеть своими глазами – не только смотреть через экран. Надо почувствовать запах человеческих смертей", – заявил европарламентарий.

Ауштрявичюс отметил, что часто говорил со своими коллегами об опасности России. Он отметил, что еще 4 – 5 лет назад был в меньшинстве, когда говорил о реваншистской империи зла.

Мы очень близки к России, мы слышим звуки этих военных маршей, а все дальше на Запад – эта музыка становится мелодиями Шостаковича, Глинки. То есть мы слышим разные звуки, которые раздаются от России,

– объяснил Ауштрявичюс.

В то же время, не все его коллеги прислушивались, когда пытался объяснить, что означает возведение красного флага, возрождение КГБ, а тем более – высказывания о соседях в таком тоне.

Необходимо показать, кто такая Россия

По словам депутата, историческая совесть и память пробуждают их, потому они хорошо понимают эти "звуки России". Однако западной Европе на это нужно время.

Именно поэтому это наша совместная работа и забота – показать вещи такими, какие они есть. Без окраски. Россия – это страна-агрессор,

– подытожил депутат.

Также Ауштрявичюс упомянул и о политических партиях Запада, которые продолжает финансировать Кремль. Пока не ясно, как они перестанут смотреть в карман того, кто дает им деньги.

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