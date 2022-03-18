Про це повідомив в ефірі 24 каналу депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він додав, що усім, хто цього не бачить, відчути весь біль важко, хоча насправді – гинуть тисячі людей, а руйнування неосяжні.

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Заходу важко повірити в "імперію зла"

"Це щось таке, що необхідно побачити на власні очі – не тільки дивитись через екран. Треба відчути запах людських смертей", – заявив європарламентар.

Ауштрявічюс зазначив, що часто розмовляв зі своїми колегами про небезпеку Росії. Він зауважив, що ще 4 – 5 років тому був у меншості, коли говорив про реваншистську імперію зла.

Ми дуже близько до Росії, ми чуємо звуки цих військових маршів, а чимдалі на Захід – ця музика стає мелодіями Шостаковича, Глінки. Тобто ми чуємо різні звуки, які лунають від Росії,

– пояснив Ауштрявічюс.

Водночас також не всі його колеги дослухались, коли намагався пояснити, що означає зведення червоного прапора, відродження КДБ, а тим паче – висловлювання про сусідів у такому тоні.

Необхідно показати, хто така Росія

За словами депутата, історична совість та пам'ять пробуджують їх, тому вони добре розуміють ці "звуки Росії". Однак Західній Європі на це потрібен час.

Саме тому це наша спільна робота та турбота – показати речі такими, якими вони є насправді. Без жодного забарвлення. Росія – це країна-агресорка,

– підсумував депутат.

Також Ауштрявічюс згадав і про політичні партії Заходу, які продовжує фінансувати Кремль. Поки не зрозуміло, як вони припинять дивитись у кишеню того, хто дає їм гроші.

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