Про це політик сказав в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що ЄС ще не зробив усю роботу.

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"Робота триває. Думаю, буде і 5, і 6 пакет. Передамо "привіт" Кремлю з такою настройкою. Є лазівки, які не закриті. Зокрема і з Білоруссю, яка є співучасником агресії і допомагає Кремлю", – наголосив Ауштрявічюс.

ЄС закриватиме пропущені "дірки"

Він зазначив, що такі "дірки" закриватимуться наступними пакетами. Список невиїзних, підсанкційних та людей із закритими рахунками буде збільшуватися.

Ми ще не все зробили, хоча і 4 пакет вже ввів у паніку усіх у Росії. Подивіться, що там твориться. Почекайте, товариші, ще 5 пакет – тоді поговоримо,

– зауважив Ауштрявічюс.

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