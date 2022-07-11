Такое мнение озвучил первый президент демократической Польши Лех Валенса. Он призвал Запад не останавливаться в борьбе против России исключительно на защите украинского народа.

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В России порабощены 60 народов

Политик предостерег, что российская агрессивная политика никуда не исчезнет, если не развалится эта империя. Ведь в них всегда приходят к власти диктаторы, поддерживающие такие склонности населения.

Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через десять лет мы увидим, как появится другой путин. Сегодня мы должны заставить это изменение политической системы или, иначе, организовать восстание народов,

– сказал Валенса.

По его мнению, "расчленение" современной империи кремля необходимо для мировой безопасности. "Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы. Либо изменить политическую систему россии, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов", - подытожил экспрезидент Польши.

Примите во внимание! По официальным данным, в россии проживает ориентировочно 144 миллиона человек.

Мы должны были разрушить россию, – Валенса

Также политик акцентировал на том, что страны Запада избрали проигрышную тактику, когда решили, что это государство-террорист может стать "ненаступаемым". По его мнению, на планете сейчас есть две господствующие системы: демократия и НАТО, которые хотят расширяться, но демократическими средствами, с другой стороны — Россия и Китай, которые прибегают к старым методам аннексии.

Он считает, что корни этой глобальной ошибки уходят в горбачевские времена. Мол, тогда нужно было дожать и уничтожить эту страну, никогда не перестававшую быть преступным режимом.

Мы должны были разрушить россию. Но горбачев был слишком умен для этого. Мы тогда себе говорили: "Был сталин, брежнев, но горбачев, он хорош". Поэтому мы оставили их в покое. россия переждала трудные времена. Теперь они хотят продолжать,

– отметил экспрезидент.

Он акцентировал, что такое поведение россиян не является новым, потому что так было на протяжении многих веков. Они постоянно продолжали присоединять народы к своей империи. "Тогда это была наша ошибка. Я хотел совершить иначе, но мне не разрешили", - сказал Валенса о желании уничтожить российский террор.

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