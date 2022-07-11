Таку думку 11 липня озвучив перший президент демократичної Польщі Лех Валенса. Він закликав Захід не зупинятися в боротьбі проти росії суто на захисті українського народу.

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У росії поневолені 60 народів

Політик застеріг, що російська агресивна політика нікуди не зникне, якщо не розвалиться ця імперія. Адже в них завжди приходять до влади диктатори, які підтримують такі схильності населення.

Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років у нас буде те саме, через десять років ми побачимо, як з'явиться інший путін. Сьогодні ми повинні змусити цю зміну політичної системи або, інакше, організувати повстання народів,

– сказав Валенса.

На його думку, "розчленування" сучасної імперії кремля є необхідним для світової безпеки. "Є 60 народів, які були анексовані, як сьогодні українці. Треба було б підняти ці народи. Або змінити політичну систему росії, або повернути її до населення менше ніж 50 мільйонів", – підсумував експрезидент Польщі.

Зауважте! За офіційними даними, в росії проживає орієнтовно 144 мільйони осіб.

Ми повинні були зруйнувати росію, – Валенса

Також політик акцентував на тому, що країни заходу обрали програшну тактику, коли вирішили, що ця держава-терористка може стати "ненаступальною". На його думку, на планеті зараз є дві панівні системи: демократії та НАТО, які хочуть розширюватися, але демократичними засобами, з іншого боку — росія і Китай, які вдаються до старих методів анексії.

Він вважає, що коріння цієї глобальної помилки сягає горбачовських часів. Мовляв, тоді потрібно було дотиснути й знищити цю країну, яка ніколи не переставала бути злочинним режимом.

Ми повинні були зруйнувати росію. Але горбачов був занадто розумний для цього. Ми тоді собі казали: "Був сталін, брежнєв, але горбачов, він гарний". Тому ми дали їм спокій. росія перечекала скрутні часи. Тепер вони хочуть продовжувати,

– зазначив експрезидент.

Він акцентував, що така поведінка росіян не є чимось новим, бо так було протягом багатьох століть. Вони невпинно продовжували приєднувати народи до своєї імперії. "Тоді це була наша помилка. Я хотів зробити інакше, але мені не дозволили", – сказав Валенса про бажання знищити російський терор.

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