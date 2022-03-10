Об этом в эфире 24 канала заявил белорусский бизнесмен Вадим Прокопьев, приехавший воевать за Украину. Он подчеркнул, что сейчас все настоящие белорусы поддерживают украинское государство.

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"Я призываю белорусов приготовиться к финальному рывку. Нам очень важно восстать, прикончить этот режим и помочь украинцам", – подчеркнул он.

По словам Прокопьева, нынешние события в Украине могут привести к развалу России. Между этими процессами белорусы могут воспользоваться шансом вырваться на свободу и построить собственное демократическое государство.

Пожалуйста, приезжайте добровольцами. Мы сделаем системный процесс обучения всех отважных сыновей Беларуси, чтобы они пополнили ряды иностранных сил в Украине. "Русский мир" доживает свои последние исторические часы,

– добавил бизнесмен.