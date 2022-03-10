Про це в ефірі 24 каналу заявив білоруський бізнесмен Вадим Прокоп'єв, який приїхав воювати за Україну. Він наголосив, що зараз усі "справжні білоруси" підтримують українську державу.

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"Я закликаю білорусів приготуватися до фінального ривка. Нам надзвичайно важливо повстати, прикінчити цей режим та допомогти українцям", – наголосив він.

За словами Прокоп'єва, теперішні події в Україн можуть призвести до розвалу Росії. Між цими процесами білоруси можуть скористатися шансом вирватися на волю і побудувати власну демократичну державу.

Будь ласка, приїжджайте добровольцями. Ми зробимо системний процес навчання усіх відважних синів Білорусі, щоб вони поповнили ряди іноземних сил в Україні. "Рускій мір" доживає свої останні історичні години,

– додав бізнесмен.

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