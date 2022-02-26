Конечно, мужчина использовал ругань, однако он все же предстал героем в глазах пользователей сети. Ведь показал огромную биту и сказал, что собирается "сепаров еб***ть". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на запись эфира.

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Разговор резко стал позитивнее

Во включении в этот момент были два человека – мужчина и женщина. К ним сзади подошел мужчина, который довольно своеобразно призвал помогать Украине во время, когда российский оккупант атакует наши города.

Вы тут только пи***те, а надо помогать Украине, хватит болтать! Я вот в тероборону записался, а вы кто вообще?

– сказал мужчина.

На словах о теробороне мужчина как раз и начал показывать большую биту. Однако журналистка сообщила, что они из израильского СМИ и разговор перешел в значительно более позитивное русло. "А Израиль за нас!", – сказал мужчина и проявил доброжелательность.

Мужчина ворвался в эфир телеканала: смотрите видео

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